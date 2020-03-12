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محافظات

بسبب الأمطار.. انهيار منزل قديم في المنوفية دون خسائر بشرية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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مروة فاضل

شهدت قريه طه شبرا بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، الخميس، انهيار منزل قديم خالي من السكان عقب تساقط الأمطار وحاله الطقس السيئ.

وانهار جدار من منزل ريفي مبنى بالطوب البلوك الأبيض ومسقف بالخشب يقع خارج الحيز العمراني ملك المواطن رضا عبد الستار الطنطاوي.

وأصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تعليماته لرئيس مركز ومدينة قويسنا بالإنتقال والمعاينة علي الطبيعة لموقع المنزل المنهار بقرية طه شبرا بمركز ومدينة قويسنا.

وأكد رئيس المدينة بعد المعاينة على الطبيعة بعدم وجود خسائر بشرية، نظرًا لكون المنزل خالي من السكان والمنزل مخالف وخارج الحيز العمراني.

ويتابع  محافظ المنوفية حالة الطقس وما تقوم بة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وضرورة التعامل الفوري مع أية بلاغات بشأن أي مستجدات تطرأ.

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