محافظ الإسكندرية يتفقد رفع تجمعات مياه الأمطار.. صور





جاء ذلك في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



وشدد الشريف علي جميع الجهات المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع. ورفع درجة الاستعداد القصوى علي مستوى أحياء المحافظة.



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حضر الجولة كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والسيد موسي رئيس حي العجمي.

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بمنطقة الكيلو ٢١ وطريق إسكندرية مطروح ومدخل وداخل مدينة ٦ أكتوبر بنطاق حي العجمي.