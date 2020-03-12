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محافظات

لو عندك مياه أمطار في الشارع.. ننشر أرقام غرف عمليات أحياء القاهرة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:40 م
شفط المياه
شفط المياه
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على أرقام غرف عمليات محافظة القاهرة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار...

وجاءت الأرفام كالآتي 
 -  175 الخط الساخن للقاهرة  
غرفة عمليات محافظة القاهرة الرئيسية  23912136 - 23907147 - 23901236 - 114

غرفة عمليات حي المطرية  22508624
غرفة عمليات حي المرج    28702815
غرفة عمليات حي النزهة    26222334
غرفة عمليات حي السلام اول 22806304
غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101
غرفة عمليات حي عين شمس 22982760
غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق  23866244
غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب  23866252
غرفة عمليات حي مصر الجديدة   26384242
غرفة عمليات حي الازبكية   25764778
غرفة عمليات حي الموسكي   25922091
غرفة عمليات حي الوايلي   26822131
غرفة عمليات حي باب الشعرية   25890986
غرفة عمليات حي بولاق   27945206
غرفة عمليات حي عابدين  23925076
غرفة عمليات حي غرب  27949119
غرفة عمليات حي منشاة ناصر  23418781
غرفة عمليات حي وسط   24828578
غرفة عمليات حي 15 مايو  25517486
غرفة عمليات حي البساتين  27040090
غرفة عمليات حي التبين  27150080
غرفة عمليات حي الخليفة  23905109
غرفة عمليات حي السيدة زينب  23903903
غرفة عمليات حي المعادي  23580943
تليفون حي المعصرة   27093527
غرفة عمليات حي المقطم   28426873
غرفة عمليات حي حلوان  27074111
تليفون حي دار السلام   25272350
غرفة عمليات حي طرة   27012974
غرفة عمليات حي مصر القديمة   27414837
غرفة عمليات حي الزيتون   22846948
غرفة عمليات حي الساحل   24604865
غرفة عمليات حي الشرابية   26032772
غرفة عمليات حي الاميرية   26023399
غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء  24243878
غرفة عمليات حي حدائق القبة  26032772
غرفة عمليات حي روض الفرج  24581879
غرفة عمليات حي شبرا  24607077
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