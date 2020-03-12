لا ضرر ولا ضرار.. قرار عاجل من هيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن صلاة الجماعة

أكدت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ضرورة تجنب الخاضعين للعزل بسبب فيروس كورونا المستجد صلاة الجماعة.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، قرارها رقم (246)، الذي نصّ على أن الهيئة قد نظرت في دورتها الاستثنائية "24" المنعقدة بمدينة الرياض، أمس الأربعاءـ فيما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة.





وأضافت الهيئة: يحرم على المصاب صلاة الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يورد ممرض على مصح) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) متفق عليه.





وأوضحت أن من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع) أخرجه مسلم.





وأكدت أن من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرًا أربع ركعات.





وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، كما أوصت الجميع بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء.