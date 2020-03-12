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محافظات

محافظ المنوفية يتابع مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس آخر مستجدات الطقس

الخميس 12/مارس/2020 - 05:19 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد امين
تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، آخر المستجدات والإجراءات التي تمت بشأن مواجهة موجة الطقس السيئ، بحضور نائبه والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث تم تفعيل غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام.

كما تم إلغاء الراحات لكل المرافق الحيوية، فيما أكد المحافظ أنه جار المتابعة المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز ومدن ومديري مديريات الخدمات، وجار متابعة الموقف أول بأول.

وأوضح المحافظ أنه قام بجولة بشوارع مدينة شبين الكوم للاطمئنان على أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، وقام بتوزيع وجبات غذائية ومكافأة مالية على العمال، كما كلف نائبه والسكرتير العام بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال على الطبيعة، وكذا التأكد من سلامة أعمدة الإنارة.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء مراكز ومدن المحافظة بحصر جميع أماكن تجمعات مياه الأمطار وسرعة التعامل في رفعها أول بأول، وضرورة متابعة ومراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات كل في نطاق رئاسته، والتأكد من عزلها جيدًا وعمل الصيانة اللازمة على مدار الساعة.

وكذا أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري مديرية النقل والإسعاف والمستشفيات والمطاحن والمخابز والخدمات الشرطية كل فيما يخصه بمواجهة حالة الطقس السيئ، هذا ويستمر محافظ المنوفية في متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية في التعامل الفوري مع أي بلاغات بنطاق المحافظة.

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