١٥٠٠ عامل و٦٠٠ معدة لسحب مياه الأمطار في 17 مدينة جديدة





وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من ١٥٠٠ عامل، و٦٠٠ معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار.





وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدون فى المواقع على مدار الـ٢٤ ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوط كميات كبيرة من الأمطار (١٧ مدينة جديدة)، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن.