AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

١٥٠٠ عامل و٦٠٠ معدة لسحب مياه الأمطار في 17 مدينة جديدة

الخميس 12/مارس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة، التى تشهد سقوط كميات كبيرة من الأمطار (١٧ مدينة جديدة)، تبذل قصارى جهدها فى سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المدن.


وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هناك أكثر من ١٥٠٠ عامل، و٦٠٠ معدة، ما بين سيارات سيول، وعربات مدمجة، ونافورى، وعربات نقل، وطلمبات، وحفارات، غيرها، تعمل منذ صباح اليوم فى سحب مياه الأمطار.


وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن رؤساء أجهزة المدن، وفرق العمل المختصة، متواجدون فى المواقع على مدار الـ٢٤ ساعة، من أجل سحب تجمعات المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجتمعات العمرانية: بدء إنشاء خط مياه معالجة للرى بالقاهرة الجديدة

لمتابعة تنفيذ المشروعات.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العلمين الجديدة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد اللمسات النهائية للمبنى الرئيسى لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة

الإسكان: تشغيل محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد "سلام"..قريبا

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات بني سويف الجديدة

غرفة أزمات بـ الإسكان برئاسة الوزير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

لو عندك مياه أمطار في الشارع.. ننشر أرقام غرف عمليات أحياء القاهرة

توقف مترو الأنفاق بالخط الأول من المرج حتى الشهداء لسوء الأحوال الجوية

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

أول طلب من فايلر للاعبي الأهلي بعد التعادل مع سموحة

وزارة الاتصالات تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون

داليا مصطفى لـ هؤلاء الفنانين: فضحتونا في الإعلام

AdvertisementS

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته