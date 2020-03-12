قضية رونالدينيو تتصاعد وظهور متهمين جدد .. تفاصيل

مازالت الأحداث تتصاعد في قضية نجم كرة القدم البرازيل المعتزل رونالدينيو مع توجيه نيابة باراجواي اتهامات لـ3 أشخاص جدد ليصل عدد إجمالي المتهمين في قضية دخول لاعب برشلونة السابق وشقيقه البلاد بجوازي سفر مزورين إلى 14.





وأفادت النيابة في بيان بأن الأشخاص الأربعة هم موظفون في إدارة الهجرة والشرطة الوطنية "يزعم أنهم ارتكبوا أعمالا يعاقب عليها القانون في إطار القضية المفتوحة بعد وصول رونالدو دي أسيس موريرا، المعروف باسم رونالدينيو وشقيقه روبرتو".





وبين المتهمين يبرز الشرطي سيريليو جوستافو أماريا الذي أشارت النيابة إلى أنه "استغل اتصالاته في الشرطة من أجل تزوير البيانات البيولوجية" للشقيقين.





ويعتقل رونالدو وشقيقه روبرتو في مركز احتجاز تابع للشرطة الباراجوائية في أسونسيون بعدما رفض قاض الثلاثاء الماضي وضعهما تحت الاقامة الجبرية او منحهما حرية التنقل.





ويؤكد دفاع الشقيقين أنهما حصلا على جوازي السفر المزورين كهدية وأنهما لم يمنحا للأمر أهمية كبيرة خاصة في ظل رغبتهما في إقامة أعمال في باراجواي.