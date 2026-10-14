النقد الدولي: على الدول الغنية كبح الديون لتخفيف الضغوط على النظام المالي العالمي

حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية، على ضرورة التصدي العاجل لمستويات الدين العالمي المتصاعدة، والتي تثقل كاهل الدول منخفضة الدخل وتفرض ضغوطا حادة على النظام المالي العالمي.

وقالت جورجييفا، خلال الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وغيره من القادة الأمريكيين يدركون أن العجز الفيدرالي والدين الوطني مرتفعان للغاية، مؤكدة أن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيا لمعالجة الدين الوطني الأمريكي الذي يتجاوز 40 تريليون دولار، وفي السياق ذاته، تسببت عوائد السندات المرتفعة -التي تعكس علاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون- في إحداث اضطرابات بالأسواق المالية.. بحسب ما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وأضافت جورجييفا: "نؤمن بأن النمو يساعد بالطبع، لكنه لا يستطيع تحقيق التعديلات اللازمة بالسرعة الكافية.. ليس هناك سحر، ولا بد من اتخاذ إجراءات أخرى تتجه نحو التشديد وخفض العجز".

يشار إلى أن مستويات الديون المرتفعة والتضخم العالمي، الناتج جزئيا عن ارتفاع تكاليف الطاقة جراء الحرب في إيران، أدت إلى دفع أسعار الفائدة نحو مستويات قياسية لم تسجل منذ عقود، مما زاد الأعباء على أفقر دول العالم.

وفي سياق متصل، أشار رودريجو فالديز، مدير إدارة الشئون المالية في صندوق النقد الدولي، إلى أن "المخاطر المالية في تصاعد، بينما يغيب الاستجابة المناسبة في كثير من الدول"، محذراً من أن "أثر الانضباط المالي المفقود في الاقتصاديات المتقدمة الكبرى لا يتوقف عند الحدود، بل يمتد إلى بقية العالم".