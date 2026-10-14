السفير الفرنسي من مرفأ بيروت: دعم فرنسي لجهود الإدارة في تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل دعم فرنسا للمسار الذي تعتمده إدارة مرفأ بيروت والجهود المبذولة لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات، مشدداً على استمرار الاهتمام الفرنسي بالدور الحيوي الذي يؤديه المرفأ في حركة التجارة والنقل في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة دوريل مرفأ بيروت، اليوم، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، في إطار الاطلاع على طبيعة العمل في المرفأ وآليات تشغيله.

ورافق النفّي السفير الفرنسي في جولة ميدانية شملت محطة الحاويات وموقع أجهزة السكانير، تخللها عرض لآليات العمل والإجراءات المعتمدة، وشرح للعمليات التشغيلية والجهود التي تبذلها إدارة المرفأ لتطوير الأداء وتعزيز مستوى .