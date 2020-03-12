نصائح هامة لقائدي السيارات تحت الأمطار.. تعرف عليها

قال الرائد محمد الشربيني مشرف بالإدارة العامة للمرور، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات في المحافظات والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المياه والصرف الصحي لتكثيف تواجد عربات الشفط على كافة الطرق خلال فترة سوء الأحوال الجوية .





وأضاف محمد الشربيني في مداخلة هاتفية على قناة " النيل للأخبار": " مع اتخاذ التدابير وإعطاء إجازة رسمية لكافة قطاعات الدولة أدى إلى انخفاض معدلات الحركة، ولا توجد تكدسات مرورية".





وتابع محمد الشربيني: "نتج عن سوء حالة الطقس إغلاق بعض الطرق لسوء حالة الطقس وكان لدينا بعض الطرق المغلقة وتم فتحها مثل طريق أسوان - أبو سمبل".





وأكمل محمد الشربيني:" تواجد تجمعات للمياة على الطريق الدائري وتم التنسيق مع الشركات المختصة لإزالة تلك المياه، وهي غير مؤثرة على حركة المررو والإدارة العامة للمرور تكثف تواجدها على الطرق".





ونصح محمد الشربيني جميع قائدى المركبات التواصل مع غرفة إدارة المرور في حال التعطل، مع الالتزام بالتحذيرات والتنبيهات ويجب التأكد من الصلاحية الفنية للإطارات والأنوار والمساحات الخاصة بالزجاج".





وتابع: "أثناء التواجد على الطرق السريعة يجب على السائق تقليل السرعة ومضاعفة المسافة بينه وبين السيارة الأخرى والالتزام بالحارة المرورية".



