AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصائح هامة لقائدي السيارات تحت الأمطار.. تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 05:54 م
الطقس السييء
الطقس السييء
Advertisements
هاني حسين
قال الرائد محمد الشربيني مشرف بالإدارة العامة للمرور، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات في المحافظات والهيئة العامة للطرق والكباري  وشركة المياه والصرف الصحي لتكثيف تواجد عربات الشفط على كافة الطرق خلال فترة سوء الأحوال الجوية.

وأضاف محمد الشربيني في مداخلة هاتفية على قناة " النيل للأخبار": "مع اتخاذ التدابير وإعطاء إجازة رسمية لكافة قطاعات الدولة أدى إلى انخفاض معدلات الحركة، ولا توجد تكدسات مرورية".

وتابع محمد الشربيني: "نتج عن سوء حالة الطقس إغلاق بعض الطرق لسوء حالة الطقس وكان لدينا بعض الطرق المغلقة وتم فتحها مثل طريق أسوان - أبو سمبل".

وأكمل محمد الشربيني:" تواجد تجمعات للمياة على الطريق الدائري وتم التنسيق مع الشركات المختصة لإزالة تلك المياه، وهي غير مؤثرة على حركة المررو والإدارة العامة للمرور تكثف تواجدها على الطرق".

ونصح محمد الشربيني جميع قائدى المركبات التواصل مع غرفة إدارة المرور في حال التعطل، مع الالتزام بالتحذيرات والتنبيهات ويجب التأكد من الصلاحية الفنية للإطارات والأنوار والمساحات الخاصة بالزجاج".

وتابع: "أثناء التواجد على الطرق السريعة يجب على السائق تقليل السرعة ومضاعفة المسافة بينه وبين السيارة الأخرى  والالتزام بالحارة المرورية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على إرشادات وطرق القيادة السليمة في الأحوال الجوية المضطربة

الشتاء يكشر عن أنيابه.. الأمطار تداعب الطرق في أولى ساعات خميس الطقس السيئ.. تفاصيل

المرور يعلن إغلاق هذه الطرق لسوء الأحوال الجوية.. فيديو

10 فيديوهات ترصد الطقس السيئ في البلاد.. برق ورعد يضرب سماء القاهرة

خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

الدفع بسيارات إضافية لشفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور

ترشيحاتنا

كرة القدم تنهار أمام وحش الكورونا.. ملخص أزمات الفرق بسبب الفيروس حتى الآن

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

مجلس الوزراء للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع

إدوارد عن حالة الجو والمطر: ربنا يستر علينا حد عاوز حاجة

كورونا يضع ميسي في ورطة | تفاصيل

AdvertisementS

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرين وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. رئيس مركز التنبؤات بالأرصاد يجيب

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

حرائق وصعق ووفاة.. حصيلة الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 خطوات منزلية.. طريقة تعقيم العين لحمايتها من العاصفة الترابية

الصور الأولى من حادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.. والصحة: إصابة 13

تبدأ من 256 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيارات البيك أب في مصر