الصور الأولى من حادث تصادم قطاري ركاب في روض الفرج.. والصحة: إصابة 13

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى من موقع حادث تصادم قطارين ركاب بمنطقة روض الفرج.





وكان قد وقع حادث تصادم بين قطارين بسبب الطقس السيئ، وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بتصادم قطارين، وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية وتم رفع القطارين.





وكشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن الحادث بين قطارين، الأول قادم من أسوان، والآخر، من سوهاج وأسفر عن إصابة 13 شخصا، ولا توجد وفيات.





وأضاف، أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بروض الفرج بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالات المصابين.





وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.