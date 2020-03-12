رئيس الوزراء الكندي في العزل الصحي.. اعرف السبب

خضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للعزل الصحي داخل منزله، بعد أن أصيبت زوجته صوفي ترودو بأعراض تشبه الأنفلونزا بعد عودتها من لندن.





ووفقًا لصحيفة "إدمونتون جورنال"، أعلنت زوجة ترودو عزل نفسها بالمنزل، كما خضعت لفحص كورونا "كوفيد 19"، بعد تعرضها لأعراض تشبه الانفلونزا.





وأكدت الصحيفة أن جاستن ترودو يعمل حاليا من المنزل، وأدى العزل إلى إلغاء اجتماعه مع رؤساء المقاطعات.





وكان رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، أعلن أمس الأربعاء، تخصيص تمويل بقيمة مليار دولار كندى لمساعدة الكنديين على مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن نصف هذه الأموال سيتم تخصصها إلى المقاطعات والأقاليم.