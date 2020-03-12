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رياضة

قبل مواجهة مصر.. لابا كودجو على رأس قائمة توجو بـ تصفيات أمم أفريقيا

الخميس 12/مارس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو عن قائمة فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.


وجاءت القائمة الخاصة بمباراة توجو كالآتي:

أبوتشي دوفي – ويلسون أكاكبو "لاعب الاتاحد السكندري" – أتشو فرانكو – عاطي يوسفو – آيتي فوليد – باركولا مالكوم – بيبو إيهلاس – دوسيفي ماثيو – دجيني دكونام – لابا كودجو.


ويواجه منتخب مصر، نظيره توجو، يومي 26 و 29 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات بطولة أمم إفريقيا عام 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم إلى معسكر مارس الجاري، على النحو التالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، بجوار أحمد حسن كوكا من نادي أوليمبياكوس، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون.
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