محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار





وكان محافظ الإسماعيلية يرافقه العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة مرور الإسماعيلية قد قام بتفقد الأحياء الثلاثة والطريق الدائرى وشارع شبين الكوم ونفقى جمال عبد الناصر والممر وطريق صبرى مبدى والمرحلة الخامسة وأرض الجمعيات وطريق عز الدين وشارع المدارس ومنطقة منشية الشهداء وذلك للاطمئنان على استقرار الوضع العام بتلك المناطق فى ظل ظروف الطقس السيئ.





وقد أصدر توجيهاته إلي رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.





ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار. وخلال الجولة أصدر المحافظ توجيهات بصرف مكافأة بواع مرتب شهر لعدد ثلاثة من اطقم عمال الصرف الصحى بمنطقة نفقى عبد الناصر والممر تقديرا لجهودهم.

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة ميدانية بمختلف الشوارع والميادين بأحياء مدينة الإسماعيلية لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال سحب وشفط تجمعات مياه الأمطار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تعرضت له البلاد.