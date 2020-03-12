محافظ بني سويف يتابع ميدانيا الإجراءات المنفذة للتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفقده للإجراءات المنفذة للتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تابع أعمال كسح وشفط المياه التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع شركة المياه، خاصة وأن كميات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة لم تشهدها من قبل.

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تجول المحافظ بكل شوارع المدينة العاصمة، مع تواصله الدائم برؤساء المدن الأخرى، للمتابعة الميدانية لأعمال شفط وكسح المياه، وكافة الإجراءات الاحترازية المنفذة ضمن خطة استعدادات محكمة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء بخطة شاملة تم وضعها للتعامل مع هذا الموقف.





وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة تواصل جهودها لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ من سقوط أمطار غزيرة، مؤكدا أن المحافظة تتعامل بفاعلية تامة مع المواقف الطارئة الناتجة عن عدم استقرار الحالة الجوية، وفق خطة عمل تنفذها فرق عمل منتشرة بكافة المراكز والمدن للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بجانب غرف العمليات وإدارة الأزمات التي تتابع عن كثب الموقف بشكل لحظي.





كما أشار المحافظ إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة المياه تواصل جهودها، لشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، حيث يتم الدفع بمعدات وسيارات الشفط بشكل مستمر لسحب المياه، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري.





وجدد المحافظ مناشدته لكافة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الانارة عند سقوط الأمطار،وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات،مشيرا إلى أنه تم التشديد على رؤساء المدن بأن تكون الأوناش واللوادر على استعداد دائم لسرعة التدخل في حالة الضرورة.





يذكر أنه قد تم ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التابعة للجهات المختلفة، وذلك عبر الأرقام التالية: الخط الساخن( 114)، رقم تلقى البلاغات بالمحافظة( 2120006 و 2120009)، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة (2121410)،حيث يتم استقبال البلاغات والشكاوى على تلك الأرقام وتوجيه فرق العمل الميدانية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المعنية للتعامل الفوري مع المشكلة أو البلاغ.

وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية منذ 3 أيام برئاسة المحافظ بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، عقب التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم الخميس وحتى السبت القادم، حيث كانت "منذ الساعات الأولى من صباح اليوم"كافة أجهزة المحافظة على استعداد كامل للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار، ويتم التواصل"على مدار اللحظة"مع فرق العمل المتواجدين بالشوارع والميادين.