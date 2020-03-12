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رياضة

التشكيل الرسمي.. إيجالو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام لاسك النمساوي

الخميس 12/مارس/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن أوليه سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل فريقه أمام نظيره لاسك  النمساوي، بعد قليل، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

تشكيل مانشستر يونايتد
 
حراسة المرمى : روميرو

خط الدفاع : ويليامز - بايلى - ماجواير - لوك شو

خط الوسط : فريد - ماكتومناى - ماتا

خط الهجوم : برونو فيرنانديز - جيمس دانييل - إيجالو


ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لوضع قدما في الدور ربع النهائي، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

في المقابل يسعى لاسك لينز لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، للحفاظ على آماله في التأهل، قبل خوض لقاء العودة في إنجلترا.

وكان فريق مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ 16، بعد الفوز على كلوب بروج بنتيجة 6- 1، بمجموع المباراتين، بينما صعد لاسك لينز على حساب ألكمار الهولندي.
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