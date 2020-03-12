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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السودان يقرر منع دخول مواطني عدد من الدول بينها مصر

الخميس 12/مارس/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، السفير عمر بشير منع دخول مواطني عدد من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، تقرر منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول مواطني عدد من الدول وهي ( كوريا ، الصين ، إيطاليا ، إيران ، فرنسا ، إسبانيا ، مصر) إضافة إلى أي دولة أخرى تضاف إلى هذه الدول من قبل اللجنة الفنية العليا حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

كما تقرر تعليق الرحلات مع الدول المذكورة، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، وكذلك إغلاق المعابر المتاخمة لمصر، (اشكيت وأرقين وحلفا النهري). 

وتضمن القرار، تفادي التجمعات الكبيرة داخل البلاد. 

وطالبت السلطات بالتنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة  خلال هذا الأسبوع لتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في مناطق إستراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.
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