AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة الطيران: لا صحة لإغلاق المجال الجوي.. والحركة بمطار القاهرة منتظمة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:28 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي

نفى باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة  الطيران المدنى، ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولى وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية.


وأكد باسم عبدالكريم، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الحركة الجوية  بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أى تعليق للرحلات الجوية، وأن المطار يقدم خدماته للمسافرين بشكل متكامل.


وأهاب المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى ضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران: استئناف رحلات خط درسلدورف بألمانيا خلال الصيف

لاسئتناف الرحلات.. وفد روسي يغادر القاهرة بعد تفقد مطاري شرم الشيخ والغردقة

إنفوجراف.. الطيران المدني في 2019.. رفع كفاءة 7 مطارات وإنشاء 22 محطة أقمار صناعية

بالإنفوجراف.. حصاد قطاع الطيران المدني.. 3 مطارات جاهزة للافتتاح.. تركيب نظام إدارة الحركة الجوية بتكلفة 947.9 مليون جنيه.. مصر الأولى عربيا وأفريقيا بانتخابات مجلس المنظمة

في لقاء مع وزير الطيران.. سفير بريطانيا: طفرة في السياحة والاستثمار بين القاهرة ولندن

ترشيحاتنا

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد

لجنة الاستئناف تحسم مصير عقوبات السوبر المصري

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

AdvertisementS

بسبب الطقس السيئ.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد فى روض الفرج

10 إصابات بفيروس كورونا تضرب ليفربول بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

بعد غلق سيتي الدولية.. شوقي: لا داعي للقلق فهذا إجراء وقائي.. وجميع المدارس تحت متابعة الصحة والتعليم

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

إثيوبيا تتراجع وتراوغ.. خطة جديدة لملء وتشغيل سد النهضة

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

الصحة: وفاة سيدة مصرية من الدقهلية عمرها 60 عاما بفيروس كورونا

انتهاك فج للفصل السابع.. مصر تطالب مجلس الأمن بمنع انتقال الإرهابيين إلى ليبيا

جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. 3 شباب يغتصبون فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها

أحدهم كان متوقفا .. إصابة 13 في حادث تصادم قطارين بروض الفرج

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

هبوط أرضي وتشققات على محور 26 يوليو بسبب الأمطار.. صور

بسبب عدم ارتداء كمامة.. سيدة آسيوية تتعرض لاعتداء عنصري فى أمريكا