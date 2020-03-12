وزارة الطيران: لا صحة لإغلاق المجال الجوي.. والحركة بمطار القاهرة منتظمة

نفى باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى، ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولى وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأكد باسم عبدالكريم، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أى تعليق للرحلات الجوية، وأن المطار يقدم خدماته للمسافرين بشكل متكامل.





وأهاب المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى ضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة.