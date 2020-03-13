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برلمان

صوت الشعب مهنئا عبد الرازق برئاسة مستقبل وطن: هدفنا واحد خدمة الوطن والمواطن

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:01 ص
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن
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حسن رضوان
وجه المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب التهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة حزب مستقبل وطن، مؤكدا أن قيادات صوت الشعب وأمناء المحافظات على أتم الاستعداد للتعاون المثمر من أجل خدمة الوطن والمواطن. 

قال المستشار أحمد حسين البراوي في بيان للحزب اليوم: إن الحياة السياسية في الشارع المصري تحتاج في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن أن تتكاتف كل الجهود من خلال أحزاب قوية وفعالة ولها دور بارز وواضح يشعر به رجل الشارع البسيط. 

أضاف أن أيدينا ممدودة لكل صاحب فكر وفكرة ورؤية مختلفة متميزة للنهوض بوطننا الغالي "مصر" في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

قال رئيس الحزب: لدينا تحديات جسام وآمال وأحلام وطموحات لا حدود لها وحان الوقت أن نتكاتف للصالح العام خاصة أننا مقبلون على مرحلة سياسية جديدة متمثلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
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