علوم عين شمس ترد على ادعاء طالبة بشأن إصابتها بفيروس كورونا.. وجامعة بورسعيد تنفي إصابة أحد الطلاب به.. ووزير التربية والتعليم: دفعنا ثمنا غاليا للشائعات

- علوم عين شمس ترد على ادعاء طالبة بشأن إصابتها بفيروس كورونا
- جامعة بورسعيد تنفي إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا
- قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا
- شوقي ينفي تعليق الدراسة.. ويؤكد: دفعنا ثمنا غاليا للشائعات والتضليل والجروبات المغرضة
أثارت طالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا.
وقال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه في انتظار وصول التقرير الطبي بشكل رسمي من الإدارة الطبية التابعة للجامعة بسلبيتها من فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور محمد رجاء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لم تتم إحالة الطالبة إلى مجلس تأديب بشأن ما سببته من حالة ذعر للطلاب، وبمجرد وصول التقرير الطبي بشكل رسمي يفيد بسلبية إصابتها بفيروس كورونا سوف ترجع إلى دراستها، منوها إلى أن الجامعة والكلية تسعيان إلى الحفاظ على الطلاب من خلال ندوات وحملات توعية، قائلا: "كان مجرد تهريج سخيف ولا داعي للقلق".
من جانبه، نفى الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبة بـ فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليل فيروس كورونا PCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية.
كما أعلن الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابة بفيروس كورونا لأحد طلاب المدينة الجامعية ببورسعيد، خبر عار تماما عن الصحة وكاذب ومدسوس وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالواقع.
وأكد ذلك الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، والذي نفى أي وجود حالات للإصابة بالفيروس داخل بورسعيد.
وأيدت وزارة التعليم العالي تصريح رئيس جامعة بورسعيد حول عدم وجود أي حالات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: "بناءً على ذلك فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوما كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب".
وتابعت: "هذا وتتابع الوزارتان الموقف في جميع مدارس الجمهورية على مدار الساعة، وتطمئن أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق، كما تهيب بأولياء الأمور عدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين".
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لقد دفعنا ثمنا غاليا للشائعات والتضليل والبلبلة، والجروبات المغرضة خلال السنوات الأخيرة، وحذرنا منها ليل نهار".
وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "محبي د. طارق شوقي" على تطبيق واتس اب: "تعمل الدولة المصرية بشفافية كاملة، وأرجو أن نتحرى كلنا الدقة والحذر فيما نقرأه هذه الأيام".
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "يشتد الهجوم علينا بسلاح الإشاعات والتزوير واستخدام قلق الناس لإثارة الفوضى".
جاءت هذه التصريحات على خلفية انتشار بيان مفبرك يدعي صدور قرار من مجلس الوزراء يعلن كذبا تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية حتى إشعار آخر.