علوم عين شمس ترد على ادعاء طالبة بشأن إصابتها بفيروس كورونا.. وجامعة بورسعيد تنفي إصابة أحد الطلاب به.. ووزير التربية والتعليم: دفعنا ثمنا غاليا للشائعات

أثارت طالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا.

وقال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه في انتظار وصول التقرير الطبي بشكل رسمي من الإدارة الطبية التابعة للجامعة بسلبيتها من فيروس كورونا.











وأضاف الدكتور محمد رجاء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لم تتم إحالة الطالبة إلى مجلس تأديب بشأن ما سببته من حالة ذعر للطلاب، وبمجرد وصول التقرير الطبي بشكل رسمي يفيد بسلبية إصابتها بفيروس كورونا سوف ترجع إلى دراستها، منوها إلى أن الجامعة والكلية تسعيان إلى الحفاظ على الطلاب من خلال ندوات وحملات توعية، قائلا: "كان مجرد تهريج سخيف ولا داعي للقلق".









من جانبه، نفى الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبة بـ فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليل فيروس كورونا PCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية.