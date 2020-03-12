السكة الحديد: عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها

أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

ونفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء وجود وفيات في حادث القطار فى إمبابة.





وقال هاني يونس "أطمئنكم لا حالات وفاة حتى الآن في حادث قطار امبابة لافتا أن عدد المصابين قليل وتم نقلهم على المستشفيات، ووزارتا النقل والصحة ستصدر بيانات تفصيلية".





وأعلنت وزارة الصحة أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث في روض الفرج.



