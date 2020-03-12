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أخبار البلد

السكة الحديد: عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها

الخميس 12/مارس/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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أعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

ونفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء وجود وفيات في حادث القطار فى إمبابة.

وقال هاني يونس "أطمئنكم لا حالات وفاة حتى الآن في حادث قطار امبابة لافتا أن عدد المصابين قليل وتم نقلهم على المستشفيات، ووزارتا النقل والصحة ستصدر بيانات تفصيلية".

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث في روض الفرج.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه لا توجد وفيات ويوجد 13 إصابة وتم نقلهم إلى موقع الحادث.

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