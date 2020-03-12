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محافظات

المنشآت الشبابية جاهزة لاستقبال المتضررين من الأحوال الجوية بكفر الشيخ

الخميس 12/مارس/2020 - 09:46 م
المنشآت الشبابية
المنشآت الشبابية جاهزة لاستقبال المتضررين بكفر الشيخ
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محمود زيدان
أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جميع مراكز الشباب وفندق نادى مطوبس بطاقة 50 سريرًا ونزل الشباب بمدينة بيلا ومعسكر الكشفيين فى أبو غنيمة بسيدى سالم وكذلك معسكر بلطيم على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين بين المحافظات والمدن وأى حالات متضررة  تحتاج للإيواء.

وأضاف، محروس، أن المنشآت الشبابية مستعدة بإمكانات كاملة للإقامة من بطاطين ومستلزمات الإقامة كاحتياطى عام، مؤكدًا أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستعداد وجاهزية جميع المنشآت الشبابية لإيواء العالقين من المسافرين بين المحافظات بعد وقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

جدير بالذكر أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والالتزام بكافة التدابير في ضوء مواجهة ظروف الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها البلاد، مع المتابعة على مدار اليوم، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.
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