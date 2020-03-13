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مرأة

بدون فياجرا.. مشروب لرفع القوة الجنسية للرجل

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الرجال يبذلون الكثير من الجهد في اعمالهم ولذلك فأن فوائد البردقوش للرجال هو احدي الطرق في تحفيز هرمون الذكورة وهو التستوستيرون اللذان يحرقان الكثير من المعادن والبروتينات ولتعويض ذلك ينصح بشرب كأسين من مغلي البردقوش ، وذلك يزيد من القدرة الجنسية للرجل 

ومن فوائد البردقوش للرجال الحفاظ علي علاقتك الزوجية وزيادة القدرة الجنسيةـ ومن اهم فوائد البردقوش للرجال موازنة الهرمونات، حيث أنه يساعد على التوازن الهرموني في أي عمر من الأعمار ، ويحتفظ بالمستخلص المائي للزيوت الطيارة وكان لهذا العشب دور فعال في تنظيم هرمونات الرنين ، الألدوستيرون ، والبروستاجلاندين للغدة الدرقية والهرمونات.

أثبتت التجارب الهرمونية أن هذا المستخلص له القدرة على تحقيق التوازن الطبيعي للهرمونات التناسلية والذي يسبب الخلل لنسب الدونية أو لزيادة نسبة حدوث العقم ، سواء كان للذكر أو الأنثى

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