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برلمان

نائب: أسطح المبانى لا تحتمل زراعتها لعدم صلاحية تربتها

الخميس 12/مارس/2020 - 11:21 م
النائب السيد حجازى
النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن "مشروع زراعة الأسطح لم يكن وليد اللحظة، فقد سبق وأن تم طرحه منذ عام ولكن لم يتم تنفيذه، وبالتالى فلا أتوقع نجاحه".

وأضاف السيد حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا فى حاجة إلى تطبيق مبادرة "اتحضر للأخضر" من خلال زراعة الطرق بين المنازل بالأشجار وزرع الأرصفة المتاكلة بالتراب وزراعة الأماكن بين أعمدة الكهرباء وتشجيرها".

كما أوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الأسطح فوق المبانى لا تحتمل أن يتم رش مياه عليها، كما أن تربتها من الممكن ألا تكون صالحة لزراعتها.

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أطلقت أمس، الأربعاء، مشروع "مبادرة زراعة الأسطح" من المركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ ومبادرة "شجرها"، وذلك في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي البيئي.

وأكدت وزيرة البيئة -في تصريح صحفي- أن المشروع بدأ بنظامي "المراقد الخشبية والهيدروبونيك" لزراعة العديد من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية بأنواع وألوان مختلفة، مع مراعاة وجود نظام لضبط الري وصرف المياه يضمن توفير الماء والعناصر اللازمة للنمو، كما تم تزويد مشروع زراعة الأسطح بوحدة تصنيع السماد compost machine لإنتاج السماد العضوي من مخلفات النباتات.
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