نائب: أسطح المبانى لا تحتمل زراعتها لعدم صلاحية تربتها

قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن "مشروع زراعة الأسطح لم يكن وليد اللحظة، فقد سبق وأن تم طرحه منذ عام ولكن لم يتم تنفيذه، وبالتالى فلا أتوقع نجاحه".





وأضاف السيد حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا فى حاجة إلى تطبيق مبادرة "اتحضر للأخضر" من خلال زراعة الطرق بين المنازل بالأشجار وزرع الأرصفة المتاكلة بالتراب وزراعة الأماكن بين أعمدة الكهرباء وتشجيرها".





كما أوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الأسطح فوق المبانى لا تحتمل أن يتم رش مياه عليها، كما أن تربتها من الممكن ألا تكون صالحة لزراعتها.



