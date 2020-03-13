مجلس المصري يحسم مصير استقالته السبت المقبل

أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن عقد اجتماع السبت المُقبل لحسم موقف الاستقالة بشكل نهائي، عقب خروج فريق الكرة الأول من ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على يد نهضة بركان، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وقال طارق هاشم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "يوم السبت المُقبل اجتماع طارىء لمجلس إدارة المصري بالكامل، وسنأخذ القرار بتحديد مصير استقالة المجلس ، مجلس إدارة المصري يتحمل الكثير جدًا، وهناك هجوما من البعض ضدنا، والأمر وصل لتوجيه السباب".





وأوضح: "سبب الاستقالة هو السوشيال ميديا وأشياء أخرى، وما يحدث مجرد كبوة يمر بها أكبر أندية العالم، وتم توجيه النقد لنا، ولكن باحترام".



