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محافظات

محافظ الغربية يواصل جولاته الليلية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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احمد علي
واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الليلية اليوم لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة ومتابعة السيولة المرورية .

وتابع المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار من مدينة طنطا التي ينفذها الأحياء بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

كما تابع المحافظ  حالة الأنفاق الخمس بمدينة طنطا للتأكيد على عملها بشكل طبيعي واستقرار الحالة المرورية.

وفى هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تواصل العمل طوال الليل لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأشار إلى متابعة الموقف بصورة مستمرة من قبل غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المحافظة المرتبطة بغرف عمليات فرعية بمراكز المدن.
محافظ الغربية يواصل جولاته الليلية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع
محافظ الغربية يواصل جولاته الليلية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع
محافظ الغربية يواصل جولاته الليلية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع
محافظ الغربية يواصل جولاته الليلية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع
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