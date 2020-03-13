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فن

كل عام و أنت لقلبي .. رسالة رومانسية لـ صابر الرباعي من زوجته في عيد ميلاده

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:39 ص
صابر الرباعي وزوجته
صابر الرباعي وزوجته
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سعيد فراج
نشرت إخلاص جنيفان - زوجة الفنان صابر الرباعي، صورة لهما عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، هنأت من خلالها زوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة 13 مارس. 

وعلقت إخلاص جنيفان، على صورتها مع، صابر الرباعي، قائلة: "كل عام و أنت لقلبي مصدر الفرح عيد ميلاد سعيد يا غالي ربي يحفظك لنا". 

من جهة أخرى، أطلق النجم صابر الرباعي قبل قليل الإعلان التشويقي للكليب الجديد "ليلة من العمر" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يحتفل "الرباعي" يوم الجمعة القادم بعيد ميلاده وذلك عن طريق طرح الكليب الجديد، عبر كل حساباته وقناة اليوتيوب الرسمية له خاصة وأن الأغنية تتميز بالطابع الاحتفالي.

"ليلة من العمر" من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، وهي من البوم صابر 2019 ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات.
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