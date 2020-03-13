AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب إصابة مدرب أرسنال بـ كورونا.. اجتماع طارئ لـ رابطة الدوري الإنجليزي اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:49 ص
رابطه الدوري الانجليزي
رابطه الدوري الانجليزي
Advertisements
ياسمين تيسير
قررت رابطة الدوري الإنجليزي عقد اجتماع طارئ صباح اليوم  الجمعة من أجل مناقشة وضع مباريات الدوري الانجليزي " البرميرليج " خاصة عقب اصابة مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بـ فيرس كورونا .

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عن استمرار مباريات الدوري خلال هذا الأسبوع دون إيقاف أو تأجيل أيًا منها.

ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج، بيانًا رسميًا أكد خلاله على إقامة جميع مباريات الدوري في موعدها كما هو مقرر في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.


ولكن عقب اعلان نادي ارسنال عن اصابه ارتيتا مدرب الفريق بـ فيرس كورونا قررت الرابطه عقب اجتماع طارىء لمناقشة الوضع الراهن.

وكان نادي "أرسنال" البريطاني اعلن في بيان عاجل له منذ قليل، إصابه مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، ، بعد أن ظهرت عينات التحاليل الخاصة به إيجابية.

وأعلنت إسبانيا، أمس الخميس تأجيل كل مباريات دوري الدرجة الأولى “لاليغا” لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوباميانج يقود أرسنال للتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

بسبب كورونا.. اتجاه لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بدون جماهير

الدوري الإنجليزي تحت التهديد.. الرابطة تخاطب الأندية بشأن كورونا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. مانشيستر سيتي يؤجل مباراته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أول صورة من خطوبة حمو بيكا

إنبي ينتقد اتحاد الكرة بشدة بسبب النادي الأهلي .. تفاصيل

أثناء العزل المنزلى.. ارشادات تحميك من عدوى الإصابة بـ كورونا

هاني الناظر يكشف حقيقة العاصفة المدمرة خلال الساعات القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي