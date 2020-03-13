عقب إصابة مدرب أرسنال بـ كورونا.. اجتماع طارئ لـ رابطة الدوري الإنجليزي اليوم

من أجل

وضع مباريات الدوري الانجليزي " البرميرليج " خاصة عقب اصابة مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق

بـ فيرس كورونا .





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عن استمرار مباريات الدوري خلال هذا الأسبوع دون إيقاف أو تأجيل أيًا منها.





ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج، بيانًا رسميًا أكد خلاله على إقامة جميع مباريات الدوري في موعدها كما هو مقرر في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.





إصابة مدرب آرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا اقرأ ايضا |





ولكن عقب اعلان نادي ارسنال عن اصابه ارتيتا مدرب الفريق بـ فيرس كورونا قررت الرابطه عقب اجتماع طارىء لمناقشة الوضع الراهن.





وكان نادي "أرسنال" البريطاني اعلن في بيان عاجل له منذ قليل، إصابه مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، ، بعد أن ظهرت عينات التحاليل الخاصة به إيجابية.





وأعلنت إسبانيا، أمس الخميس تأجيل كل مباريات دوري الدرجة الأولى “لاليغا” لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.







