إصابة مدرب آرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا

أعلن نادي "أرسنال" البريطاني في بيان عاجل له منذ قليل، إصابه مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، ، بعد أن ظهرت عينات التحاليل الخاصة به إيجابية.





وأعلنت إسبانيا، أمس الخميس تأجيل كل مباريات دوري الدرجة الأولى “لاليغا” لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.





كما تم وضع لاعبي نادي ريال مدريد، في الحجر الصحي، بعد إصابة لاعب سلة في النادي بالفيروس، وقال ريال مدريد في بيان رسمي “ستكون هناك توصية بحجر صحي للفريق الأول لكرة السلة، والفريق الأول لكرة القدم، لأنهما يشتركان في المرافق”.





وفي إيطاليا التي تعتبر إحدى بؤر انتشار الفيروس العالمية، تم تعليق منافسات الدورى المحلي ” الكاليتشو”، وجميع المنافسات الرياضية الأخرى، كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات الفرق الإيطالية، في منافسات الدورى الأوروبي، مع ارتفاع دعوات لتأجيل مباريات الفرق الإيطالية في دورى أبطال أوروبا.





وتم اكتشاف حالة إصابة دانيلي روجاني، مدافع يوفنتوس، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتائج الاختبارات إصابته.





كما قررت إدارة نادي إنتر ميلان، دخول الفريق في حجر صحي للتأكد من سلامة جميع اللاعبين نظرًا لأن يوفنتوس واجه إنتر ميلان، مساء الأحد الماضي، بالجولة 26 من الدوري الإيطالي.



