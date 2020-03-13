AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة مدرب آرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن نادي "أرسنال" البريطاني في بيان عاجل له منذ قليل، إصابه مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا، ، بعد أن ظهرت عينات التحاليل الخاصة به إيجابية.

وأعلنت إسبانيا، أمس الخميس تأجيل كل مباريات دوري الدرجة الأولى “لاليغا” لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

كما تم وضع لاعبي نادي ريال مدريد، في الحجر الصحي، بعد إصابة لاعب سلة في النادي بالفيروس، وقال ريال مدريد في بيان رسمي  “ستكون هناك توصية بحجر صحي للفريق الأول لكرة السلة، والفريق الأول لكرة القدم، لأنهما يشتركان في المرافق”.

وفي إيطاليا التي تعتبر إحدى بؤر انتشار الفيروس العالمية، تم تعليق منافسات الدورى المحلي ” الكاليتشو”، وجميع المنافسات الرياضية الأخرى، كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات الفرق الإيطالية، في منافسات الدورى الأوروبي، مع ارتفاع دعوات لتأجيل مباريات الفرق الإيطالية في دورى أبطال أوروبا.

وتم اكتشاف حالة إصابة دانيلي روجاني، مدافع يوفنتوس، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتائج الاختبارات إصابته.

كما قررت إدارة نادي إنتر ميلان، دخول الفريق في حجر صحي للتأكد من سلامة جميع اللاعبين نظرًا لأن يوفنتوس واجه إنتر ميلان، مساء الأحد الماضي، بالجولة 26 من الدوري الإيطالي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة يوفنتوس والريال بأبطال أوروبا للشباب

إيقاف الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إغلاق النادي وإيقاف نشاطاته بسبب فيروس كورونا

فريق ريال مدريد يدخل الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا في النادي

يويفا يصدر قرارًا هامًا بخصوص دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

إنتر ميلان يعلن إيقاف النشاط بعد إصابة روجاني بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عاجل.. أمريكا تبدأ عملية عسكرية في العراق ردا على استهداف معسكر التاجي

مشهد رباني بديع بعد تعليق العمرة.. الحمام يطوف حول الكعبة وفوق المسجد الحرام.. شاهد

هل ينجو الأطفال من فيروس كورونا أم لا؟.. اعرف الحقيقة

الأرصاد تحذر: أمطار شديدة الغزارة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

بعد كرستيانو رونالدو.. نجم ريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

هل تصدق نبوءة العرافة بابا فانغا بشأن مرض ترامب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي