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منوعات

تحدي التنين.. سيدة مصرية تغسل المواعين بالمطر بعد انقطاع المياه

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:47 ص
مصرية تغسل الأكواب
مصرية تغسل الأكواب بالمطر
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عزة عاطف

بالتزامن مع غرق الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة التي تساقطت على أنحاء متفرقة من جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، لم تتوقف حيل المصريين وطرائفهم طوال اليوم في الشوارع والمنازل رغم سوء الأحوال الجوية من حولهم.

تحكي الروايات والمواقف عن سرعة بديهة وتصرف المرأة المصرية في المواقف الصعبة والتلقائية، فمع انقطاع المياه لم تغلب النساء في ابتكار حيلة غريبة سريعة يتوقف عندها العقل للحظات، متحدية بها انقطاع المياه ومنخفض التنين.

انتشر مقطع فيديو على موقع الفيديوهات تيك توك TikTok لامرأة خرجت تغسل الأكواب في مياه الأمطار المتساقطة من السماء، وذلك بعدما شهدت مصر حالة من انقطاع المياه عن معظم مناطق الجمهورية.

وهو ما أثار سخرية وإعجاب الكثيرين ممن تداولوا المقطع الغريب على نطاق واسع في جميع مواقع التواصل الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الأرصاد كانت قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورياح وعواصف وسط موجة شديدة من عدم الاستقرار في البلاد.

ووفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تضرب عاصفة قوية البلاد خلال الساعات المقبلة بدءًا من أمس الخميس وحتى غد السبت.

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