محافظ السويس يقود فرق عمل بالشوارع لرفع آثار الأمطار

قاد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس فرق عمل متابعة لاعمال شفط المياه برئاسة الدكتور عبد الله نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام للمحافظة و خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة لتفقد أماكن تجمعات المياه علي مستوي الاحياء والطرق الرئيسية .





كما انتشرت فرق العمل بالشوارع من حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن ابراهيم وحي السويس برئاسة أمل ابراهيم وحي الأربعين برئاسة العميد ايهاب سراج وحي عتاقة برئاسة وليد شوقي وحي الجناين برئاسة عالية فريد للتواجد بشوارع الاحياء لمتابعة اعمال شفط المياه وتأمين أعمدة الانارة العامة ومراجعة غرف التفتيش للصرف الصحي المنتشرة بالشوارع ومتابعة الطرق الداخلية والخارجية بنطاق كل حى .





وقام اللواءعبد المجيد صقر محافظ السويس في الفترة المسائية بمتابعة اعمال كسح مياه أمطار المتراكمة بالشوارع بحي السويس ، مقدما الشكر للعميد محمد نبيل مدير ادارة الحماية المدنية ورجال الادارة من ضباط وجنود علي الجهود المبذولة والمشاركة في اعمال كسح مياه الامطار وفتخ الشوارع للتيسير علي المارة من المواطنين والسيارات من أهالي السويس الحركة والتنقل بشوارع المدينة .





وأثناء الجولة كلف محافظ السويس العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين التواصل والتنسيق مع شركة توزيع كهرباء القناة بقطاع السويس لاصلاح كابل كهربائي بمنطقة مساكن شل خلف ادارة النجدة بحي الاربعين استجابة لطلب مواطن من أهالي المنطقة .





وتم الاصلاح من خلال الشركة بمتابعة كلا من عزت الحنبوشي مساعد رئيس الحي وادارة الكهرباء بالحى حتي يتم توصيل التيار الكهربائي للمشتركين بالمنطقة.





فى الوقت نفسه كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام للمحافظة بمتابعة أعمال شفط المياه من طريق صلاح نسيم والزراير بمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة لقطاع السويس تحت اشراف المهندس محمود زهرة رئيس القطاع ومعدات وسيارت جراج المحافظة وفريق الطوارئ بجهاز النظافة برئاسة محمد فتحي.



