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رياضة

تعرف على مصير الدوري الأوروبي بعد انتشار فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تأجيل مباراتين في دور الـ 16، لبطولة الدوري الأوروبي، لوجود قيود في السفر بين دولتي إسبانيا وإيطاليا.

ونشر اليويفا بيانًا، أكد فيه إقامة مباراتي خيتافي الإسباني، وإنتر الإيطالي، وروما الإيطالي وإشبيلية الإسباني، بسبب وجود قيود وحظر للسفر بين دولتي إسبانيا وإيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن المباراتين كان من المقرر لهما أن تقام مساء غدًا الخميس، في ذهاب دور الـ16، من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان نادي خيتافي قرر صباح اليوم عدم السفر لمدينة ميلان الإيطالية، لخوض مباراته أمام فريق إنتر، كما قرر نادي روما الإيطالي عدم السفر لإسبانيا لخوض مباراة إشبيلية في ذهاب دور الـ 16، من البطولة.

يذكر أن مباراة فريقي لاسك النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 16، من بطولة الدوري الأوروبي، تقرر لها أن تقام بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.
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