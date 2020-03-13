صدمة لجماهير النصر قبل مواجهة أهلي جدة والهلال بـ الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، غياب خالد الغنام لاعب وسط النصر عن مباراتي فريقه القادمتين ضد أهلي جدة والهلال.





وتعرض الغنام للإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والرائد الماضية التي انتهت بفوز العالمي 4-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.





وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الأشعة التي خضع لها خالد الغنام قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى الراحة لمدة 10 أيام.





كما بدأ البرتغالي بازيل روبيرو في تجهيز برنامج تأهيلي ولياقي للاعب خالد الغنام كي يعود في الوقت المحدد له.





ويفقد النصر خدمات لاعب الوسط خلال مباراتي الأهلي في كأس الملك والهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويلعب النصر مباراته القادمة ضد الأهلي وذلك يوم الأحد 15 مارس في ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة وذلك بدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.





ويخوض النصر مباراة كلاسيكو ناري ضد الهلال يوم الجمعة 20 مارس وذلك في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي، وستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.





ويأتي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة بعد لعب 22 مباراة إلى الآن.