AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة لجماهير النصر قبل مواجهة أهلي جدة والهلال بـ الدوري السعودي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، غياب خالد الغنام لاعب وسط النصر عن مباراتي فريقه القادمتين ضد أهلي جدة والهلال.

وتعرض الغنام للإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والرائد الماضية التي انتهت بفوز العالمي 4-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الأشعة التي خضع لها خالد الغنام قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى الراحة لمدة 10 أيام.

كما بدأ البرتغالي بازيل روبيرو في تجهيز برنامج تأهيلي ولياقي للاعب خالد الغنام كي يعود في الوقت المحدد له.

ويفقد النصر خدمات لاعب الوسط خلال مباراتي الأهلي في كأس الملك والهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب النصر مباراته القادمة ضد الأهلي وذلك يوم الأحد 15 مارس في ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة وذلك بدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخوض النصر مباراة كلاسيكو ناري ضد الهلال يوم الجمعة 20 مارس وذلك في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي، وستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويأتي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة بعد لعب 22 مباراة إلى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النصر ضد التعاون.. صراع مثير على لقب كأس السوبر السعودي الليلة

موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

كلاسيكو الأحلام .. إحصائيات مهمة للأهلي والهلال في الدوري السعودي

الدورى السعودى| النصر يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد فى قمة الجولة..فيديو

الدوري السعودي.. النصر يعبر الحزم بثنائية.. فيديو

صدمة جديدة لجماهير النصر قبل لقاء الأهلي فى الدوري السعودي

ترشيحاتنا

بعد إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا.. جاستن ترودو يخضع للعزل الصحي

كورونا يصيب وزير الداخلية الأسترالي

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

د10 علامات تخبرك أن هاتفك مخترق.. تعرف عليها

فيديوجراف.. ماذا أصاب ملك ابنة أحمد زاهر؟

مأساة.. شاهد فنان شهير تشرد في الشوارع وتخلى عنه الجميع.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها