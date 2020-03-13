اتحاد الكرة يسلم الأندية كرات موحدة للدوري العام

تسلم اتحاد الكرة من الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطنى ألف كرة مجانية وجارٍ إنهاء إجراءات تسلمها من الجمارك ليبدأ توزيعها على أندية الدوري الممتاز بواقع 25 كرة لكل منها، فيما يتم توزيع 25 أخرى لكل نادٍ في بداية الشهر القادم، ليكون نصيب كل منها 50 كرة لاستكمال الموسم الحالي ضمن خطوة توحيد الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري.





تضمن الاتفاق أن تسلم الشركة العالمية الاتحاد المصري في شهر يونيو المقبل ثلاثة آلاف كرة مصممة خصيصًا للدوري المصري فقط بألوان وتصميم الهوية المصرية، على أن يحصل الاتحاد المصري على حقه القانوني في بيع أي عدد منها.





وشهدت الجلسة الأخيرة التى جمعت عمرو الجناينى مع وزير الرياضة وسكرتير عام الكاف الثلاثاء الماضى، تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى.