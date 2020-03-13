AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يسلم الأندية كرات موحدة للدوري العام

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تسلم اتحاد الكرة من الشركة الراعية لملابس المنتخب الوطنى ألف كرة مجانية وجارٍ إنهاء إجراءات تسلمها من الجمارك ليبدأ توزيعها على أندية الدوري الممتاز بواقع 25 كرة لكل منها، فيما يتم توزيع 25 أخرى لكل نادٍ في بداية الشهر القادم، ليكون نصيب كل منها 50 كرة لاستكمال الموسم الحالي ضمن خطوة توحيد الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري.

تضمن الاتفاق أن تسلم الشركة العالمية الاتحاد المصري في شهر يونيو المقبل ثلاثة آلاف كرة مصممة خصيصًا للدوري المصري فقط بألوان وتصميم الهوية المصرية، على أن يحصل الاتحاد المصري على حقه القانوني في بيع أي عدد منها.

وشهدت الجلسة الأخيرة التى جمعت عمرو الجناينى مع وزير الرياضة وسكرتير عام الكاف الثلاثاء الماضى، تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 شركات للتعاقد على تقنية var بالدوري والكأس

خالد بيومى يشن هجوما عنيفا على اتحاد الكرة.. اعرف السبب

محمد فضل يكشف تفاصيل بشأن مباراة السوبر وتقنية الـ VAR .. فيديو

كرة خاصة من puma لمباراة السوبر المصري بالإمارات

اتحاد الكرة: أطقم جديدة للحكام.. وكرة خاصة بالدوري.. وتصميم حديث لزي المنتخبات

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاة الجمعة فى البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد

إصابة لاعب تشيلسي بفيروس كورونا وفحص طبي لجميع اللاعبين

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-3-2020.. فيديو

بعد فشلنا في علاج كورونا لن نهاجم إيران.. تصريح مثير لـ محلل إسرائيلي

دعاء يوم الجمعة للمريض.. أدوية ربانية تخفف الأوجاع والآلام .. يجهلها كثيرون

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة.. رددها الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة

بملابس سوداء .. ابنة فيفى عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها