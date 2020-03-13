دولة أفريقية جديدة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كينيا، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة الكينية، وفقًا لتقارير إعلامية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

من جهة أخرى، علقت الخطوط الجوية الكينية رحلاتها مع مدينة روما الإيطالية حتى 30 أبريل.

وكانت لجنة الصحة الصينية أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للوفيات بلغ 3176 شخصا.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء إلى 80813 حالة".





وأضافت: "سجلنا في مقاطعة هوبي 5 إصابات جديدة و 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة في المقاطعة التي تعتبر بؤرة تفشي كورونا إلى 3062 شخصًا".