انهيار البورصات.. سقوط حر في الأسواق الآسيوية في تداولات اليوم

مؤشر كوسبي الكوري يهوي بأكثر من 7%

مؤشر KOSDAQ الكوري يهوي باكثرمن 8%

مؤشر NZX 50 في بورصة نيوزيلاندا يهوي أكثر من 6%

مؤشر S&P/ASX 200 في بورصة استراليا يهوي بنحو 7%

وتوقف التداول على مؤشر KOSDAQ في كوريا الجنوبية ، اليوم الجمعة، وذلك لمدة 20 دقيقة بعد تراجعه بأكثر من 8%.





من جانب آخر، تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة بنحو 2% مسجلا 18183.47 نقطة، وفقًا لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.08 في المئة ووصل إلى 1300.13 نقطة، كما وهوى مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 7% في بداية التعاملات.