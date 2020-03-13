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اقتصاد

انهيار البورصات.. سقوط حر في الأسواق الآسيوية في تداولات اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:31 ص
سقوط حر في الأسواق
سقوط حر في الأسواق الآسيوية
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مايكل عياد
يبدو أن بورصات آسيا تعاني تراجعا كبيرا اليوم، حيث شهدت سقوطا حرا في الأسواق الآسيوية في تداولات الجمعة 13-3-2020 بفعل عمليات بيعية قوية، وأليكم أهم أسواق المال التي سقطت اليوم:

مؤشر نيكي الياباني يهوي باكثر من 7%
مؤشر كوسبي الكوري يهوي بأكثر من 7%
مؤشر KOSDAQ الكوري يهوي باكثرمن 8%
مؤشر NZX 50 في بورصة نيوزيلاندا يهوي أكثر من 6%
مؤشر S&P/ASX 200 في بورصة استراليا يهوي بنحو 7%

وتوقف التداول على مؤشر KOSDAQ  في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، وذلك لمدة 20 دقيقة بعد تراجعه بأكثر من 8%.

من جانب آخر، تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة بنحو 2% مسجلا 18183.47 نقطة، وفقًا لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية. 

في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.08 في المئة ووصل إلى 1300.13 نقطة، كما وهوى مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 7% في بداية التعاملات.

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