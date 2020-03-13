انهيار البورصات.. سقوط حر في الأسواق الآسيوية في تداولات اليوم

يبدو أن بورصات آسيا تعاني تراجعا كبيرا اليوم، حيث شهدت سقوطا حرا في الأسواق الآسيوية في تداولات الجمعة 13-3-2020 بفعل عمليات بيعية قوية، وأليكم أهم أسواق المال التي سقطت اليوم:
مؤشر نيكي الياباني يهوي باكثر من 7%
مؤشر كوسبي الكوري يهوي بأكثر من 7%
مؤشر KOSDAQ الكوري يهوي باكثرمن 8%
مؤشر NZX 50 في بورصة نيوزيلاندا يهوي أكثر من 6%
مؤشر S&P/ASX 200 في بورصة استراليا يهوي بنحو 7%
وتوقف التداول على مؤشر KOSDAQ في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، وذلك لمدة 20 دقيقة بعد تراجعه بأكثر من 8%.
من جانب آخر، تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة بنحو 2% مسجلا 18183.47 نقطة، وفقًا لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.
في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.08 في المئة ووصل إلى 1300.13 نقطة، كما وهوى مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 7% في بداية التعاملات.