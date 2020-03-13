بسبب كورونا.. خسائر فادحة تلحق بـ برشلونة





وكان الاتحاد الإسباني، أعلن أمس الخميس، تأجيل الجولتين المقبلتين، من مسابقة الدوري الإسباني، بسبب انتشار فيروس كورونا.





وذكرت إذاعة " كوبي" الإسبانية، أن خسائر نادي برشلونة قد تصل إلى 160 مليون يورو، بسبب تأجيل مسابقة الدوري الإسباني.





وأضافت الصحيفة، أن برشلونة قد يلجأ إلى تخفيض 25 %، من عقود لاعبييه، لتعويض خسائره المادية.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

تسبب قرار تأجيل مباريات مسابقة الدوري الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا، في خسائر فادحة لنادي برشلونة.