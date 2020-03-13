لينا الفيشاوي تثير الجدل بجرأتها عبر الانستجرام.. شاهد

وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على "إنستجرام" إلى لينا فاروق الفيشاوي.





لينا الفيشاوى دشنت حسابها على "إنستجرام" فى عام 2015، وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيها على "إنستجرام".