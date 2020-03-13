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بين الناس

لليوم الثاني على التوالي..استمرار سقوط الأمطار وانقطاع الكهرباء عن بعض قرى الشرقية

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شهدت العديد من القري والمراكز بمحافظة الشرقية لليوم الثاني علي التوالي استمرار سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة وسط حالة من انتشار التجمعات المائية بالعديد من شوارع المحافظة.

 

فيما شهدت عدد من القري بمركز الزقازيق أنقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وسط مناشدة المسئولين المواطنين الأبتعاد عن أعمدة الأنارة منعا للتعرض لأي صهق كهربائي.

 

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه متواجد بصفه مستمرة ومتابع لحظة بلحظة لغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام  والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة .

 

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد انه يتابع ايضا كافة البلاغات الواردة عبر غرفه الازمات والكوارث موجها بالتعامل الفوري والسريع مع أي شكوي والتنسيق مع اداره الحماية المدنية والادارة العامة للمرور وتنفيذ خطه المحافظة للتصدي لهذه الأزمة.

 

وأضاف محافظ الشرقية انه تم رفع حالة الاستعداد القصوى منذ صباح امس مستمرة علي مدار اليومين القادمين  لمواجهة سقوط الأمطار وهبوب الرياح طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد ، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد الميداني للتعامل الفوري مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة الاهالي.

 

وناشد المحافظ جموع المواطنين علي ارض محافظه الشرقية بضرورة اتباع الارشادات و تعليمات السلامة وعدم التواجد بالشوارع اثناء هطول الامطار المصحوبة ببرق ورعد وهبوب الرياح وكذلك عدم الاحتماء بالتندات المعدنية واللوحات الإعلانية الكبيرة  وعدم التواجد اسفل الأشجار وتوخي الحذر اثناء عبور الطريق لتجنب الانزلاق  لحين انتهاء موجه الطقس السيء والامطار الغزيرة غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.

 

لليوم الثاني على التوالي..استمرار سقوط الأمطار وانقطاع الكهرباء عن بعض قرى الشرقية
لليوم الثاني على التوالي..استمرار سقوط الأمطار وانقطاع الكهرباء عن بعض قرى الشرقية
لليوم الثاني على التوالي..استمرار سقوط الأمطار وانقطاع الكهرباء عن بعض قرى الشرقية
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