للتأكد من تقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى..محافظ الشرقية يتفقد مستشفى المبرة بالزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه ،منذ قليل، بزيارة مستشفي المبره بمدينه الزقازيق للتأكد من تواجد الأطباء واطقم التمريض والالتزام بمواعيد النوبتجيات بالمستشفي.

كما اطمان المحافظ علي توافر الادويه والمستلزمات الطبيه واستمرار تقديم الخدمات العلاجيه بالشكل اللائق للمرضي رغم الطقس السئ.

استفسر المحافظ من الأطباء والممرضين عن مدي احتياج المستشفى لاي دعم خارجي لضمان استمرار العمل مؤكدا علي جاهزيه المحافظه لتقديم ايه مساعدات للحفاظ علي حياه المرضي والمترددين علي المستشفى .

انتقل المحافظ بعد ذلك الي منطقه وسط المدينه شارع الجلاء وطلعت حرب حيث شارك المحافظ عمال شركه مياه الشرب والصرف الصحي اعمال رفع مياه الامطار بواسطه الكاسحات والشفاطات وسيارات النافوري وباشرهم اثناء أداء أعمالهم

كما تابع المحافظ اعمال نزح مياه الامطار في مناطق (فلل الجامعه-وشارع المشير احمد إسماعيل -شارع عمر شاهين ) المنفذه بواسطه عمال ومعدات رئاسه مركز ومدينه الزقازيق .

واكد المحافظ علي المهندس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينه الزقازيق ضروره متابعه واستمرار اعمال رفع مياه الامطار داخل المدينه من خلال خطه محكمه تضم الشوارع الرئيسيه وتفرعاتها مؤكدا علي ضروره تفعيل معدات الوحدات المحليه ووضع جدول زمني لرفع تكومات المياه في المناطق الأكثر تضررا ثم المناطق الأقل وذلك لحين انتهاء موجه الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظه.