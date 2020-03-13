نتائج مبشرة.. الكويت تجري فحص فيروس كورونا لمواطني ٣ دول بينهم مصر

تواصل دولة الكويت عملية فحص الوافدين من ثلاث دول (مصر ، سوريا، لبنان) لليوم الثاني على التوالى في مركز الفحص بأرض المعارض حيث اصطف العشرات من الجنسيات المصرية والسورية واللبنانية من سكان محافظة مبارك الكبير في طوابير واستهل العمل بإدخال النساء والأطفال للفحص.





ويجري فحص العشرات بالقاعة المجهزة الذين بلغ عددهم نحو 70 شخص وسط إجراءات أمنية وبإشراف وزارة الداخلية على تنظيم عملية الفحص ووزارة الداخلية.







خطوات الفحص



وقالت إحدى أعضاء الفريق الطبي المتواجدات في قاعة رقم 6 بأرض المعارض إن الإجراءات اليوم تبدأ بفحص حرارة كل مراجع ومن ثم يتم إدخاله للقاعة لتسجيل بياناته والتدقيق على معلوماته ويتم فحصه مرة أخرى من قبل أطباء في الداخل مرة أخرى، مؤكدة أنه في حالة الاشتباه بأي حالة يتم أخذ مسحة من الشخص وإبقائه لديهم في مكان مخصص لحين ظهور النتيجة.





نتائج مبشرة





وقالت إن جميع الحالات التي تم الاشتباه بها يوم أمس جاءت نتائجها سلبية.







من جانبها، وجهت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الشكر لوزارة الصحة التى كثفت من جهودها مؤخرا من أجل سلامة المواطنين ومواصلتها العمل ليلا نهارا مع اعتمادها الشفافية في بياناتها ومؤتمراتها الصحفية التى تعقدها بشكل دوري لإطلاع الجميع على أخر مستجدات فيروس كورونا.





وأضافت الرشيد في رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن نتائج الفحص الذى ثبت خلو المصريين القادمين للكويت من الفيروس هو رد قاطع على مروجي الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فلم يثبت وجود إصابات حتى الأن بين المصريين الذين قدموا إلى الكويت؛ لافتة إلى أن الحالة الوحيدة لمصري كان قادما من أذربيجان ومر بدبي ولم يقوم بزيارة مصر منذ أشهر وهذا ما أعلنته وأكدت عليه وزارة الصحة الكويتية خلال مؤتمر صحفي.

وأشارت الرشيد، إلى أن تكاتف وزارة الصحة والداخلية والإعلام وتداركهم للأخطاء التى حدثت فى البداية أثلج الصدور وأصبح على مستوى الحدث وقطع الطريق أمام شائعات وأكاذيب الطابور الخامس الذي يهدف إلى إحداث بلبلة وضرب استقرار الكويت.