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أخبار البلد

منموش وظلا بملابسهما.. محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:58 ص
محافظ ومدير أمن الجولة
محافظ ومدير أمن الجولة خلال الجولة
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صدى البلد
لم يبرحا أماكنهما ولم يناما وظلا بملابسهما حتى انتهاء عمليات شفط مياه الأمطار، من شوارع القاهرة، حيث تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، منذ الصباح الباكر أحياء القاهرة، للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وشهد المحافظ ومدير الأمن عمليات شفط مياه الأمطار من داخل نفق العروبة، حتى انتهاء عمليات شفط المياه بالكامل.

وأكد عبد العال على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بتواجدهم في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكباري والميادين الرئيسية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ونوه المحافظ إلى أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.
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