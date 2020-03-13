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بين الناس

بسبب موجة الأمطار.. الجيزة تحذر المواطنين من النزول وتعلن قطع المياه

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم قطع مياه الشرب عن عدد من أحياء المحافظة، ظهر اليوم، لتخفيف الضغوطات على شبكة الصرف الصحي بسبب موجة الأمطار الشديدة التي تتعرض لها البلاد.


وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الساعات المقبلة حيث سوف يتم تقليل الضغوطات وقطع المياه بعدد من المناطق  بدءا من الساعه الثانية عصرا وذلك بالتزامن مع موجه هطول الامطار الشديدة التي سوف تتعرض لها المحافظة.

وأوضحت محافظة الجيزة ان الهدف من قطع المياه كي يتسني للأجهزة التنفيذية تصريف كميات الامطار بشبكات الصرف.

وناشد محافظة الجيزة بعدم النزول مطلقا بالشارع الا في حالات الضرورة القصوي وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين من الرياح والعواصف الشديدة ولكي يتسني لأجهزة المرافق والاسعاف والكهرباء القيام بعملهم .

واكدت محافظة الجيزة عن اعتذارها لمواطنيها عن اي معوقات تواجههم وتؤكد ان كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة متواجدة في المواقع الميدانية لخدمة المواطنين . 

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