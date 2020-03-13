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ديني

وزير الأوقاف: لن ننسى الشهداء مهما كانت الشدائد

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:10 م
وزير الأوقاف: لن
وزير الأوقاف: لن ننسى الشهداء مهما كانت الشدائد
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محمود ضاحي

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، من مسجد التليفزيون، والتي تحمل عنوان "يوم الشهيد ومكانة الشهداء".


وقال الوزير خلال الخطبة، إنه مهما كانت الشدائد التي تحاط بنا لن ننسى شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قال تعالى " وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ويقول النبي ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين قطرة دموع من خشية الله وقطر دم في سبيل الله.

وأوضح الوزير أن من إكرام الشهداء أن نكرم أسرهم وذويهم وأمهاتهم وآبائهم وأن نعتني بأبنائهم وأسرهم فإكرام أسرة الشهداء إكرام للوطن.

نبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة وذلك حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض ، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة ، مراعاة للظرف الآني الطارئ ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف .

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