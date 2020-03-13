باستثناء روما.. الإمارات تعلق جميع رحلاتها الجوية مع إيطاليا حتى إشعار آخر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا باستثناء العاصمة روما اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.





ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على جميع القادمين من مطار روما الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.





وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.





وأكدت أنها تتابع الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات المتعلقة بانتشار كورونا.





وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن.



