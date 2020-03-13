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أخبار العالم

باستثناء روما.. الإمارات تعلق جميع رحلاتها الجوية مع إيطاليا حتى إشعار آخر

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:20 م
الإمارات تعلق الرحلات
الإمارات تعلق الرحلات إلى إيطاليا
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شيماء مصطفى
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا باستثناء العاصمة روما اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على جميع القادمين من مطار روما الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.

وأكدت أنها تتابع الأوضاع في إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات المتعلقة بانتشار كورونا.

وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات في هذا الشأن.

وكانت شركة الاتحاد للطيران التابعة لـ أبو ظبي، أعلنت عن تعليق رحلاتها من وإلى مدينتي روما وميلانو الإيطاليتين اعتبارا من غد السبت.

وكانت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي، قررت أمس الخميس، تعليق جميع الرحلات بين دبي وإيطاليا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أصدرنا توجيهات بتعليق جميع رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي بين دبي وإيطاليا، وذلك اعتبارًا من اليوم، وسوف تعمل آخر رحلة يوم 14 مارس".

وأضاف: "نحن نواصل في هذه الأثناء العمل مع السلطات لمراقبة تطور الأوضاع، ونتطلع إلى استئناف عملياتنا المنتظمة عندما يصبح الوضع آمنًا".

وكانت السلطات الإيطالية، أغلقت أمس، الخميس، مطار روما كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وتعد إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا في أوروبا مع تسجيل 1016 وفاة، فيما زادت الإصابات إلى أكثر من 15 ألف حالة.
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