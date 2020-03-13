AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:48 م
العاملين بمحطة تموين
العاملين بمحطة تموين شرم الشيخ
Advertisements
نورهان خفاجي
نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، متمثلة في إدارة وحدة تموين مطار شرم الشيخ بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الجودة، ندوه تثقفية عن سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور ـحمد كامل أبوالمجد نائب مدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي.

يأتي ذلك في ضوء حالة الاستعداد والتأهب والجاهزية، التي تشهدها وزارة الطيران المدني بكافة شركاتها التابعه وقطاعاتها، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني بالتعاون مع جهود وزارة الصحة المصرية.

وشهدت الندوة حضور كافة العاملين بوحدة تموين شرم الشيخ، حيث تم استعراض كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد والإجابة على كافة التساؤلات الشائعة التي تم طرحها من خلال العاملين بالوحدة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الندوة استعراض الجهود التي بها يقوم قسم السلامة وقسم الجودة بالشركة من التشديد والمتابعة المستمرة مع جميع العاملين، من حيث التأكيد علي ضرورة الإلتزام الكامل بارتداء مهمات الوقاية الشخصية من الكمامة والجوانتي أثناء العمل على جميع الرحلات التي يتم تموينها من خلال الوحدة، بالإضافة إلى تطهير ورش ملابس العاملين القائمين بعملية التموين بعد الوصول وقبل دخول المبنى بمادة مطهرة مع التأكيد علي ضرورة غسيل الأيدي والوجة بالماء والصابون.

بالإضافة إلى رش جميع عربات الأغذية الهايلودر بشكل مستمر بالمواد المطهرة كما يتم الاشراف والمتابعة المستمرة علي تطهير وغسيل التوراليات الخاصة بالاغذية بعد تفريغها بالماء الساخن والصابوت ثم رشها بالمواد المطهرة.

للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور
للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور
للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور
للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور
للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور
للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. جامعة حلوان تواجه فيرس كورونا بهذه الطريقة

الحكومة تعرض خطتها لمنع دخول كورونا مصر أمام سياحة البرلمان

وزير الطيران من البرلمان: الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد

البرلمان يطمئن على إجراءات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا.. وزير الطيران: الدولة قامت بملحمة وطنية على مدار الفترة الماضية لمنع دخول الفيروس

نشرة رسمية على موقع التعليم بشأن فيروس كورونا المستجد.. تفاصيل

رئيس القابضة يتفقد إجراءات مطار شرم الشيخ الدولي للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

أنفق 5 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. إفلاس مأساوي لـ ملياردير أصبح في الشارع

المعهد الفلكي يكشف حقيقة تعرض الأرض لأشعة كونية ضارة.. تفاصيل

تعرف على الأندية الإنجليزية المتأهلة لدوري الأبطال حال إلغاء مسابقة الدوري

يسبب عقم الرجال.. تطور خطير فى أضرار فيروس كورونا

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

محمد رمضان يواصل إثارة الجدل.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

بسبب مياه الأمطار.. نقل خطيب مسجد بالبحيرة بجرار زراعى لإقامة صلاة الجمعة