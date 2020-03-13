للوقاية من فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم ندوة للعاملين بالخدمات الجوية في مطار شرم الشيخ.. صور

نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، متمثلة في إدارة وحدة تموين مطار شرم الشيخ بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الجودة، ندوه تثقفية عن سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور ـ حمد كامل أبوالمجد نائب مدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي.

يأتي ذلك في ضوء حالة الاستعداد والتأهب والجاهزية، التي تشهدها وزارة الطيران المدني بكافة شركاتها التابعه وقطاعاتها، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني بالتعاون مع جهود وزارة الصحة المصرية.





وشهدت الندوة حضور كافة العاملين بو حدة تموين شرم الشيخ، حيث تم استعراض كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد والإجابة على كافة التساؤلات الشائعة التي تم طرحها من خلال العاملين بالوحدة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.





وتم خلال الندوة استعراض الجهود التي بها يقوم قسم السلامة وقسم الجودة بالشركة من التشديد والمتابعة المستمرة مع جميع العاملين، من حيث التأكيد علي ضرورة الإلتزام الكامل بارتداء مهمات الوقاية الشخصية من الكمامة والجوانتي أثناء العمل على جميع الرحلات التي يتم تموينها من خلال الوحدة، بالإضافة إلى تطهير ورش ملابس العاملين القائمين بعملية التموين بعد الوصول وقبل دخول المبنى بمادة مطهرة مع التأكيد علي ضرورة غسيل الأيدي والوجة بالماء والصابون.



