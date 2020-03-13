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شاهد.. القابضة لمياه الشرب توضح أسباب قطع المياه في بعض المناطق

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:44 م
شبكة الصرف ا لصحى
شبكة الصرف ا لصحى
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هاجر إبراهيم

قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إنه حتى الآن يتم رفع حالة الطوارئ القصوى بكل شركات مصر، مشيرا إلى أنه مازال حتى الآن يوجد تجمعات للمياه يتم العمل عليها

وأضاف "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هطول الأمطار كانت تهطل بغزارة شديدة ببعض المناطق، موضحا أن معظم محافظات الدلتا بها أمطار غزيرة، بالإضافة إلى أن الإسكندرية بها أمطار غير مسبوقة

وأشار إلى أن شبكة المياه لا تقدر أن تستوعب كل تلك الكميات من المياه، ولكن سيتم إستيعابها على فترة زمنية أطول، بمعنى أنها ستستغرق بعض الوقت حتى تتسرب تلك المياه من الشوارع أو الأماكن التى يوجد بها تجمعات.

وأكد أن جميع المعدات والسيارات الخاصة بالشركة القابضة للمياه موجودة فى جميع الشوارع والميادين، لافتا إلى أنه تم الإضطرار فى قطع المياه فى بعض المناطق، حيث أن ذلك كان نتيجة أن كميات المياه الأمطار كانت تفوق تلك الشبكات وكانت فى أمكان مهمة وحساسة

وأفاد أنه تم قطع المياه على القاهرة كلها والجيزة وبعض المناطق بالأسكندرية، مشيرا إلى جميع المحافظات التى حدث بها كثافة عالية فى الأمطار.

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