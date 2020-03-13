ضحية الأمطار.. إصابة الفنانة نشوى مصطفى بـ الرباط الصليبي

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، إصابتها بالرباط الصليبي بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.





وقالت نشوى من خلال حسابها الشخصي على "الفيسبوك": اتزحلقت على السلالم من المية وحالى رباط صليبى .. الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر .. الخلاصة الانسان ضعيف اوى .. الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض .. يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها .. يارب الحمد لله على لطفك بينا .. مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون".





وتابعت قائلة :"اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع .. ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى .. اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن .. اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين .. المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً .. دعواتكم".



