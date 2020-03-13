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احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:00 م
اضرار القهوة بحليب
اضرار القهوة بحليب
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رشا عوني
يعد كوب القهوة من أهم المشروبات التي نتناولها يوميًا؛ لأنها تمنحنا الطاقة والنشاط.

وتعمل القهوة على تحسين المزاج، وتحارب الاكتئاب، وتقلل التوتر والقلق، والبعض يتناول 2 أو 3 فناجين من القهوة يوميًا، أما البعض الآخر يفضلون تناول القهوة بحليب ، والمعروفة باسم القهوة الفرنسية. 

ورغم أن القهوة الفرنسية شهيرة وشائعة في العالم كله، وسريعة التحضير ولها مذاق مختلف، إلا أن بعض الأطباء يحذرون من تناول القهوة بحليب لما لها من أضرار على صحة الجسم. 

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وبحسب موقع healthline فإن القهوة وحدها تعمل على تنظيف الجسم من السموم، وتخلصه من الخلايا التالفة، وذلك عند شرب القهوة سادة دون إضافة الكريمة أو الحليب، فتصبح القهوة صحية ويستفيد منها الجسم أقصى استفادة.

ونبه الموقع، إلى أنه عندما يتم خلط القهوة بالحليب؛ فإن هذه الإضافة تفقدك قيمة و فوائد القهوة، وذلك لأن الحليب يحتوي على بروتينات حيوانية تجعل الجسم لا يستفيد بمزايا القهوة في تنظيف الجسم من السموم، لذا يفضل عدم مزج القهوة بالحليب وتناولها في هيئتها "سادة". 
احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب
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