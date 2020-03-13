لليوم الثاني.. القابضة للمياه تشفط تجمعات الأمطار من شوارع الشرقية.. صور

تابع المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لليوم الثاني على التوالي أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمراكز محافظة الشرقية.





وأكد على تواجد المعدات وسيارات شفط المياه بالشوارع الرئيسية والجانبية في نطاق مدينه الزقازيق ومركز ههيا وغيرها من المراكز والتي تتم بواسطة عمال ومعدات الشركة.





وأشار الى ضرورة متابعة البلاغات الواردة عبر الخط الساخن والتوجه السريع إليها للتأكد منها والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين خاصه في المناطق ذات المياه المتراكمة بكثافة





وتفقد عدد من محطات الصرف الصحي للاطمئنان على سير العمل بها وعملها بكفاءة لاستيعاب كمية مياه بالشبكات.





وتوجه بالشكر لجميع العاملين بمثل هذه الظروف لما يبذلونه من مجهود لتقليل الآثار الناتجة من السقوط المستمر والكثيف للأمطار خاصة في تلك الظروف غير الطبيعية.



